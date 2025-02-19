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Режиссёр фильма «Топ Ган: Мэверик» снимет фильм про НЛО

Режиссёр фильма «Топ Ган: Мэверик» снимет фильм про НЛО
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Издание Deadline сообщило, что режиссёр Джозеф Косински и продюсер Джерри Брукхаймер вновь поработают вместе. Они уже сотрудничали во время работы над фильмом «Топ Ган: Мэверик».

Косински и Брукхаймер начнут работать над проектом про НЛО. Сообщается, что проект, пока не получивший названия, похож на политический триллер 1976 года «Вся президентская рать» Алана Дж. Пакулы, в котором рассказывается о раскрытии информации об НЛО. По меньшей мере девять компаний, включая Amazon, Skydance, Lionsgate, Sony, Warner Bros, Paramount, 20th, Apple и Universal, борются за права на выпуск ленты.

Дэвид Груш, бывший офицер разведки ВВС США и разоблачитель в Пентагоне, который в 2023 году привлёк к себе внимание своими заявлениями о причастности правительства США к исследованиям неопознанных летающих объектов, будет исполнительным продюсером и консультантом проекта.

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