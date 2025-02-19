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«Снятия санкций мало»: депутат назвал условие для возобновления работы YouTube в России

«Снятия санкций мало»: депутат назвал условие для возобновления работы YouTube в России
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Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что снятия антироссийских санкций странами Запада недостаточно для возобновления работы YouТube в России.

Горелкин уточнил, что одним из таких вопросов являются штрафы, которые американская компания ещё не погасила.

Одного условия снятия санкций мало. Даже если Google вновь получит возможность проводить расчёты с российскими контрагентами и производить обслуживание своего оборудования, установленного у операторов связи, остаются открытыми несколько важных вопросов.

В конце октября прошлого года российские телекомпании потребовали у Google два дуодецеллиона рублей из-за блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube.

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