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Аниме про Бэтмена-ниндзю против якудзы выйдет 18 марта

Аниме про Бэтмена-ниндзю против якудзы выйдет 18 марта
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Warner Bros. раскрыла дату выхода полнометражного аниме «Бэтмен-ниндзя против Лиги Якудза» про известного супергероя в Японии. Проект выйдет 18 марта сразу в онлайн-кинотеатрах в 4K-разрешении.

Это продолжение фильма «Бэтмен-ниндзя» 2018 года, где Брюс Уэйн оказывался в феодальной Японии. Теперь он возвращается в наше время, чтобы узнать, что проблемы на островах не решены полностью. Помимо самого Бэтмена, в аниме появятся Зелёный Фонарь, Аквамен и Флэш.

Режиссёрами аниме-фильма выступили Дзюмпэй Мидзусаки («Невероятное приключение ДжоДжо») и Синдзи Такаги («Стимбой», «Похождения Робин Гуда»).

На дисках аниме тоже выйдет — его выпустят 15 апреля.

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