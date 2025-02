«Фантастическая четвёрка» будет самым коротким фильмом Marvel — СМИ

Уже 25 июля состоится премьера фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — новой картины в киновселенной Marvel. Лента введёт во франшизу сразу четырёх супергероев, которые сыграют важную роль в будущем противостоянии с суперзлодеями Доктором Думом и Галактусом.

Как сообщает популярный ресурс Marvel Source, новая «Фантастическая четвёрка» будет длиться всего лишь 1 час 37 минут. Если информация подтвердится, то лента станет самым коротким произведением киновселенной Marvel — ранее в этом списке лидировал «Капитан Марвел 2» (1 час 45 минут). Что касается других фильмов серии, то обычно их хронометраж составляет от двух часов и дольше.

Сюжет «Фантастической четвёрки: Первые шаги» расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других фильмах, а сосредоточатся на других аспектах сценария.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).