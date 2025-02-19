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Смартфон iPhone SE 4 выйдет под названием iPhone 16E — СМИ

Смартфон iPhone SE 4 выйдет под названием iPhone 16E — СМИ
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Авторитетное издание Bloomberg поделилось новыми деталями iPhone SE 4 — грядущего бюджетного смартфона от Apple. По данным журналистов, компания представит новое поколение SE под другим названием — iPhone 16E.

На это указывают сразу несколько факторов. Так, название «16E» было замечено на коробках со смартфонами Apple на заводах в Индии и Китае. Кроме того, онлайн-ритейлер Amazon уже начал продавать чехлы для смартфонов с таким названием, а Тим Кук ранее заявил, что скоро у смартфонов Apple будет «новый член семьи», что также указывает на ребрендинг.

Полноценный анонс нового iPhone SE состоится сегодня, 19 февраля. Ожидается, что новый гаджет будет напоминать iPhone 14 с процессором A18 и разъёмом USB-C, а также OLED-дисплеем. Продажи устройства должны начаться уже в ближайшие недели.

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