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Представлен постер фильма «Всё, что тебя касается» про музыкальную группу «Звери»

Представлен постер фильма «Всё, что тебя касается» про музыкальную группу «Звери»
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Кинокомпания «Наше кино» представила дебютный постер фильма «Всё, что тебя касается». Приключенческая драма про знаменитую российскую группу «Звери» выйдет в кинотеатрах России уже 10 апреля.

Фото: «Наше кино»

«Всё, что тебя касается» расскажет историю 17-летней Маши, которая отправляется на концерт группы «Звери» в надежде найти своего отца. Девушка убеждена, что именно её папа, ушедший из семьи много лет назад, будет на большом мероприятии.

Главные роли в картине исполнили Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов и члены группы «Звери», которые сыграли самих себя. Вокалист Рома Зверь также выступил композитором и продюсером проекта. Режиссёром выступил Александр Войтинский («По щучьему велению»).

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