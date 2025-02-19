«Было бы потрясающе»: Татьяна Маслани хочет вернуться к роли Женщины-Халка в «Сорвиголове»

Американская актриса Татьяна Маслани выразила желание вернуться в киновселенную Marvel после сериала «Женщина-Халк». В нём девушка играла роль Дженнифер Уолтерс — двоюродную сестру Брюса Бэннера, которая получает суперсилы и пытается совмещать свою личную жизнь с супергеройской и работой адвокатом.

Героиня могла бы появиться уже в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново» — главный герой будущего сериала играл эпизодическую роль в сериале «Женщина-халк». Маслани заявила, что с радостью бы «родилась заново», потому что ей очень понравилось находиться на площадке с Чарли Коксом.

Хотела бы я «родиться снова»? Конечно, это было бы потрясающе. Чарли Кокс был таким весёлым, с ним было очень весело работать на площадке. Он так хорошо справился с персонажем, который существует в другом тоне и полностью адаптировал его к комедии, при этом сохраняя целостность Сорвиголовы. Очень забавно было видеть его героя в столь глупой обстановке.

Первый сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» стартует уже 4 марта в онлайн-кинотеатре Disney+, в него войдёт девять эпизодов. Судя по всему, героиня Татьяны Маслани в нём не появится, однако её участие в продолжении пока не исключено.