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Видеокарты RTX 5000 плохо работают в старых играх из-за отказа от технологии PhysX

Видеокарты RTX 5000 плохо работают в старых играх из-за отказа от технологии PhysX
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В конце января NVIDIA выпустила новую линейку видеокарт RTX 5000 — это самые продвинутые графические чипы в игровой индустрии. Как оказалось, вместе с релизом нового поколения разработчики отказались от поддержки 32-битной архитектуры CUDA — она была необходима для корректной работы технологии PhysX.

Это привело к тому, что при запуске старых игр, включая Batman: Arkham City, Mirror’s Edge, Assassin's Creed 4 и других знаменитых проектов, появляются проблемы с производительностью. Дело в том, что работу технологии пытается взять на себя процессор, и даже мощнейшие чипы от AMD не справляются с необычной для себя задачей, из-за чего частота кадров может упасть до 60 и ниже на ПК с RTX 5090 на борту.

На форуме Reddit геймеры предложили три решения проблемы: полностью отключить PhysX в настройках игр, приобрести видеокарту RTX 4000 и ниже, либо дождаться фанатского решения проблемы на современных чипах. В NVIDIA пока не комментировали проблему.

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