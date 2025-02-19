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На «Госуслугах» можно будет проверить оформленные sim-карты

На «Госуслугах» можно будет проверить оформленные sim-карты
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Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что с 1 апреля на портале «Госуслуги» появится новый сервис. С его помощью можно будет проверить оформленные на человека sim-карты.

Первого апреля мы запускаем сервис на «Госуслугах». Каждый гражданин сможет увидеть все оформленные на него договора.

По словам Шадаева, у ряда россиян есть договоры, которые на них оформлены, но о которых они не знают. При этом этими sim-картами могут пользоваться мошенники в своих корыстных целях. Напомним, с 1 января 2025 года в России ужесточили порядок покупки sim-карт российских операторов связи иностранцами.

Для граждан страны данная мера вступит в силу как раз 1 апреля. По словам авторов законопроекта, он направлен на борьбу с мошенниками и «серыми» sim-картами.

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