Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 4. Стрим D
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Автор первой экранизации «Сёгуна» раскритиковал новый сериал с Хироюки Санадой

Автор первой экранизации «Сёгуна» раскритиковал новый сериал с Хироюки Санадой
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, режиссёр первой экранизации «Сёгуна» 1980 года раскритиковал новый сериал. По мнению Джерри Лондона, проект 2024 года слишком сосредоточен на истории Японии, поэтому не смог сильно завлечь американскую аудиторию.

Новая версия в корне отличается от моей. В основе моей была история любви Джона Блэкторна и Тоды Марико, а экранизация 2024 года сфокусирована на истории Японии и больше рассказывает про Торанагу, который был Сёгуном. Новый сериал невероятно «техничен» и с трудом может завлечь американскую аудиторию.

Также Лондон заявил, что шоу получило множество наград «незаслуженно», так как у него не было других достойных противников среди сериалов.

Ранее авторы сериала «Сёгун» объявили, что написание сценария для второго сезона шоу уже завершено.

Материалы по теме
Юра Борисов читает рэп и лихо танцует. Обзор фильма «Пророк: История Александра Пушкина»
Юра Борисов читает рэп и лихо танцует. Обзор фильма «Пророк: История Александра Пушкина»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android