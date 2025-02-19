Фильм «Финист. Первый богатырь» выйдет в онлайне 22 февраля

Фильм «Финист. Первый богатырь» выйдет в стриминговом сервисе START уже 22 февраля — спустя полтора месяца после выхода в кинотеатрах. За время проката он заработала 2,731 млрд рублей. Такой результат позволил картине стать самым кассовым фильмом богатырской киновселенной.

«Финист. Первый богатырь» рассказывает историю самого удалого богатыря Белогорья, который отправится за новыми свершениями в непростое путешествие — оно приведёт его в восточные земли. Вместе с ним в путь отправятся молодая Баба-яга и помощник Мелеха — они докажут богатырю, что один в поле не воин.

Главные роли в картине исполнили Кирилл Зайцев («Серебряные коньки»), Юлия Пересильд («Вызов»), Елена Яковлева («Поехавшая») и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Дмитрий Дьяченко, известный по «Чебурашке».