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Вышел трейлер криминального сериала Dope Thief с номинантом на «Оскар» Брайаном Генри

Вышел трейлер криминального сериала Dope Thief с номинантом на «Оскар» Брайаном Генри
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Компания Apple опубликовала дебютный трейлер криминального сериала Dope Thief. Одну из главных ролей в шоу исполнил оскароносный Брайан Тайри Генри («Мост через озеро»). В ролике показали завязку сюжета и пару напряжённых сцен.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Шоу расскажет о двух мелких ворах, которые решили ограбить наркодилеров, выдав себя за агентов Управления по борьбе с наркотиками. В какой-то момент у героев всё идёт не по плану, так как они, сам того не подозревая, нарушают работу крупнейшего наркотрафика в стране.

Также в актёрский состав вошли Брайан Тайри Генри, Вагнер Моура, Марин Айрленд, Амир Арисон, Неста Купер, Винг Реймз, Лиз Карибель, Уилл Пуллен, Дастин Нгуен, Фонг Ле и другие. Над проектом даже поработал Ридли Скотт, сняв одну из серий.

Сериал стартует 14 марта в стриминговом сервисе Apple TV+. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

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