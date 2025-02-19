NAVI представила новых тренеров для основного и молодёжного состава по Dota 2

Украинский клуб Natus Vincere объявил об изменениях в своём тренерском штабе по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях киберспортивной организации.

Наставником основного ростера «рождённых побеждать» стал бывший профессиональный игрок и тренер таких команд, как Into The Breach и Nouns Esports, Милан MiLAN Козомара. Боснийский специалист заменит украинца Виталия Sword_Art Петкина, который перешёл в статус свободного агента.

Новым тренером NAVI Junior стал Максим TheHeartlessKing Фадеев, ранее тренировавший составы Team Spirit, HellRaisers, HYDRA, Night Pulse и других киберспортивных клубов. Эксперт из Украины занял вакантную позицию наставника «молодёжки», которая освободилась после ухода из NAVI Ивана ArtStyle Антонова.

Основной ростер Natus Vincere под руководством Милана можно будет увидеть уже 8 марта на топ-турнире PGL Wallachia Season 3. NAVI Junior с Фадеевым дебютирует на следующем чемпионате серии от PGL, который стартует в апреле.