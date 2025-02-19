Вышел тизер хоррора «Верни её» от авторов «Два, три, демон, приди!» — премьера 30 мая

Кинокомпания A24 опубликовала дебютный тизер фильма ужасов «Верни её» (Bring Her Back). В ролике показали милого котика, антураж дома главных героев и ряд напряжённых сцен.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Хоррор расскажет о брате и сестре, которые узнают, что в доме их мачехи проходят зловещие ритуалы. Другие детали сюжета пока не раскрываются.

Одну из главных ролей сыграла Салли Хокинс («Форма воды»). Режиссёрами выступили братья Филиппу, снявшие известную ленту «Два, три, демон, приди!».

Премьера ленты «Верни её» в мировом прокате состоится 30 мая. Вероятно, картина доберётся и до российского проката.