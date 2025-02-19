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Virtus.pro анонсировала команду по Marvel Rivals

Virtus.pro анонсировала команду по Marvel Rivals
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Киберспортивный клуб Virtus.pro представил состав по игре Marvel Rivals. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

Под тегом «медведей» выступит европейский ростер, ранее игравший под тегом TeamCats. CEO VP Николай Петросян прокомментировал анонс следующим образом:

Marvel Rivals — хоть и молодая, но уже популярная дисциплина в переживающем ренессанс жанре геройского шутера, которая сразу после релиза привлекла значительную аудиторию. Мы подписали очень сильный состав, которому по силам бороться за топовые места на самых больших турнирах. Перед командой стоит цель победить на дебютном ивенте и задать темп для последующих выступлений. [...]

Состав VP по Marvel Rivals:

  • Уильям SparkR Андерссон;
  • Филипп phi Хандке;
  • Миккель Sypeh Кляйн;
  • Артур dridro Занто;
  • Финнбьёрн Finnsi Йонассон;
  • Андреас Nevix Карлссон.

Ранее данный состав стал чемпионом онлайн-соревнования Marvel Rivals Championship Season 0: Dooms' Rise — EU PC, где будущие игроки VP заработали $ 6 тыс.

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