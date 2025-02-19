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«Появляется больше гибкости»: Vasilisa — о патче 7.38 в Dota 2

Ведущая студии FISSURE Василиса Vasilisa Чернова специально для «Чемпионата» оценила изменения в Dota 2 после выхода обновления «Вольные воды».

По мнению Василисы, крафт нейтральных артефактов добавит разнообразия в геймплее, хотя и не позволит использовать любого героя как угодно.

Да, просто появляется больше гибкости, это позволяет формировать новые сочетания, но на сборки это точно не должно оказать баснословного влияния.

Чернова также отметила приятную тенденцию на упрощение геймплея: это будет плюсом как для новых, так и для опытных игроков.

Это полезно, ибо для новичков игра упрощается, а с профи просто снимается рутина, которая делалась на постоянной основе. Для про-сцены это возможность сосредоточиться на других задачах, на том же микроконтроле.

Патч 7.38 и обновление «Вольные воды» добавили в Dota 2 новые реки на карте, крафт нейтральных артефактов и ряд новых функций для упрощения геймплея.