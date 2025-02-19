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Николь Кидман и Мэттью Макфэдиен — на первых кадрах триллера «Холланд, Мичиган»

Николь Кидман и Мэттью Макфэдиен — на первых кадрах триллера «Холланд, Мичиган»
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Компания Amazon поделилась первыми кадрами триллера «Холланд, Мичиган». На них оказались изображены герои актёров Николь Кидман («Плохая девочка»), Гаэля Гарсиа Берналя («Моцарт в джунглях»), Мэттью Макфэдиена («Гордость и предубеждение») и Джуда Хилла («Призраки в Венеции»).

Сюжет ленты рассказывает о Нэнси Вандергрут, которая счастливо живёт со своим мужем и сыном в небольшом городе Холланд. Но однажды Нэнси вместе со своим коллегой начинает раскрывать некую тайну и понимает, что всё в её жизни совершенно не то, чем кажется. Режиссёром выступил Мими Кейв («Свежатинка»).

Премьера картины состоится 27 марта в стриминговом сервисе Prime Video.

Первые кадры

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

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