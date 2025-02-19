Apple анонсировала iPhone 16E — новое поколение iPhone SE с Face ID

Компания Apple представила iPhone 16E — новое поколение бюджетных смартфонов, которое раньше выходило под брендом SE. Устройство поступит в продажу уже 28 февраля по рекомендуемой цене от $ 599 (около 54 тысяч рублей) в чёрном и белом цветах.

Фото: Apple

Как ранее и сообщали инсайдеры, гаджет получил компактный 6,1-дюймовый дисплей. Смартфон работает на базе процессора A18 Bionic с 8 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ встроенной памяти, а также разъёмом USB-C и кнопкой Action Button.

Фото: Apple

В Apple не уточнили объём батареи, отметив лишь, что смартфон можно заряжать с помощью беспроводной зарядки. Кроме того, 16E также поддерживает функции искусственного интеллекта Apple Intelligence, доступные пока лишь в некоторых странах.

Фото: Apple

Гаджет получил одну основную камеру с разрешением 48 Мп. На передней стороне смартфона появился вырез в виде чёлки с Face ID — в последний раз его можно было увидеть ещё в iPhone 14.