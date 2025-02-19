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Apple сняла с продаж iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE

Apple сняла с продаж iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE
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19 февраля компания Apple представила iPhone 16E — новое поколение своих бюджетных смартфонов. По сложившейся традиции вместе с анонсом корпорация Тима Кука сняла с продаж свои прошлые гаджеты, которые потеряли актуальность с выходом свежей линейки.

Так, Apple больше не продаёт iPhone 14 и iPhone 14 Plus — Pro-версии гаджетов всё ещё можно будет приобрести в официальных магазинов и у ритейлеров. С продаж также убрали iPhone SE третьего поколения, на место которого и пришёл iPhone 16E.

Актуальные смартфоны Apple в начале 2025 года

  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 16
  • iPhone 16E
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max.
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