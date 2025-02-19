Опубликован эксклюзивный отрывок из фильма «Капитан Крюк»

Редакция «Чемпионата» делится эксклюзивным отрывком из фильма «Капитан Крюк». В ролике показан главный герой ленты, который, судя по всему, только знакомится со своими подопечными из подростковой команды.

Фильм расскажет историю Никиты Крюкова, бывшего хоккеиста, вынужденного вернуться в родной город и столкнуться не только с призраками прошлого, но и с неожиданной перспективой — стать тренером подростковой команды, о чём он и не помышлял.

Режиссёром картины выступил Максим Максимов, ранее работавший над «Не одна дома» и «Уроки фарси».

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится уже завтра, 20 февраля.