Итак Хоук осудил Голливуд за найм актёров по числу аудитории в соцсетях

Пару дней назад появилась новость, что при найме актёров на роль студии Голливуда действительно придают большое значение числу их подписчиков в соцсетях. Теперь данную ситуацию прокомментировал Итан Хоук («Синистер», «Общество мёртвых поэтов»).

По его мнению, подобная практика – настоящее «безумие». Также он добавил, что работа актёра не состоит из употребления протеиновых коктейлей и походов в спортзал.

Получается, если у меня не будет публичной платформы, то у меня не будет и карьеры? А если у меня будет больше подписчиков, то я, возможно, получу эту роль?.. Сейчас так много представителей молодого поколения, которые думают, что быть актёром — это пить протеиновые коктейли и ходить в спортзал… идите в спортзал, если хотите, но это не делает вас Робертом Де Ниро. Он хорош не потому, что у него шесть кубиков пресса. Если роль того потребует, то он сделает их. Однако он гораздо больше, чем это.