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Вышли обзоры и первые тесты видеокарты RTX 5070 Ti

Вышли обзоры и первые тесты видеокарты RTX 5070 Ti
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19 февраля журналисты и блогеры опубликовали первые обзоры видеокарты NVIDIA RTX 5070 Ti. Обозреватели остались довольны новым продуктом компании, однако без недостатков не обошлось.

Видео доступно на YouTube-канале Linus Tech Tips. Права на видео принадлежат Linus Tech Tips.

По словам автора издания TechSpot, производительность видеокарты не впечатляет по сравнению с моделями, которые она должна заменять напрямую. Согласно тестам, RTX 5070 Ti оказалась на 11% быстрее RTX 4070 Ti Super, на 14% быстрее RX 7900 XT, но на 13% медленнее, чем RTX 5080.

Эксперты сошлись во мнении, что покупать RTX 5070 Ti стоит только по рекомендованной цене. Если стоимость окажется выше, то данная видеокарта потеряет свою привлекательность. Некоторые порекомендовали пока воздержаться от покупки и дождаться нормализации цен на рынке.

Продажи NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti стартуют 20 февраля, а рекомендованная цена составит $ 750.

Тесты видеокарты RTX 5070 Ti

Фото: TechSpot

Фото: TechSpot

Фото: TechSpot

Фото: TechSpot

Фото: TechSpot

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