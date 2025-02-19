Появились новые кадры с главными героями сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Издание Entertainment Weekly представило эксклюзивные кадры из сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». На них можно увидеть главных героев шоу: Мэтта Мёрдока-Сорвиголову, злодея Уилсона Фиска, Карен Пейдж и Франклина Нельсона.

Фото: Marvel/Entertainment Weekly

Фото: Marvel/Entertainment Weekly

Фото: Marvel/Entertainment Weekly

Фото: Marvel/Entertainment Weekly

Фото: Marvel/Entertainment Weekly

«Сорвиголова: Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К главным ролям вернутся Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Премьера шоу состоится уже 4 марта в онлайн-кинотеатре Disney+. Тем временем Marvel уже начала работу над продолжением — второй сезон вновь снимают в Нью-Йорке.