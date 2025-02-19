«Лучший сезон в сериале»: критики в восторге от третьего сезона «Джека Ричера»

Уже 20 февраля состоится премьера третьего сезона сериала «Джек Ричер» от Amazon. Шоу продолжит историю бывшего спецагента Джека Ричера, который сталкивается с ещё более грозным противником по имени Полли.

Критики уже посмотрели восемь серий и остались довольны увиденным. На агрегаторе Rotten Tomatoes у проекта 100-процентный рейтинг — все 16 обозревателей рекомендуют третий сезон к просмотру, особенно отмечая бодрый темп, отлично поставленные боевые сцены, интригующий сюжет и специфический юмор.

Фото: Rottem Tomatoes

Что пишут критики о третьем сезоне «Джека Ричера»

Фанатов оригинальных книг и этого сериала ждёт отличный сезон, который можно назвать лучшей адаптацией героя на большом экране.

Третий сезон «Джека Ричера» перенимает формулу шоу и творчески встряхивает ситуацию чрезвычайно приятным способом.

Если убрать сюжетные повороты в сторону, у зрителя нет никаких сомнений в том, что всё закончится хорошо — и всё же оторваться от просмотра просто невозможно.

Если вы фанат «Джека Ричера», садитесь поудобнее, потому что этот раунд ещё более жестокий и брутальный, чем предыдущие. На самом деле, третий сезон — лучший в сериале.

Третий сезон «Джека Ричера» стартует 20 февраля сразу с трёх эпизодов. Финал состоится уже 27 марта.