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Microsoft представила Muse — нейросеть для генерации видеоигр

Microsoft представила Muse — нейросеть для генерации видеоигр
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Компания Microsoft анонсировала Muse — генеративную модель, способную создавать видеоигры. Технология разработана совместно со студией Ninja Theory — она может генерировать игровые миры, реагируя на действия пользователя. Модель обучили на основе экшена Bleeding Edge, вышедшего в 2020 году, передав ей более 1 млрд различных данных.

Видео доступно на YouTube-канале Microsoft Copilot. Права на видео принадлежат Microsoft.

В Microsoft сразу заявили, что Muse не станет заменой игровых разработчиков. Напротив — инструмент поможет создателям видеоигр тестировать механики, добавлять контент в существующие проекты и в целом разрабатывать игры быстрее.

На данный момент нейросеть может создавать игровые миры по описанию в низком разрешении с частотой кадров всего лишь в 10 FPS. В компании отметили, что Muse будет совершенствоваться и в конечном итоге станет очень удобным инструментом для разработчиков.

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