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«Разделение» стало самым успешным сериалом Apple, обойдя «Теда Лассо»

«Разделение» стало самым успешным сериалом Apple, обойдя «Теда Лассо»
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Компания Apple похвасталась успехами сериала «Разделение» — своего флагманского оригинального шоу. По данным компании, второй сезон проекта стал самым популярным произведением онлайн-кинотеатра Apple TV+, обойдя даже бессменного лидера — «Теда Лассо».

В Apple не поделились точными данными о просмотрах второго сезона «Разделения», отметив лишь, что продолжение возглавило чарты ключевых рынков: США, Канады, Великобритании, Бразилии, Австралии, Мексики и некоторых других стран. Шоу также резко увеличило число подписчиков на сервис Apple TV+ — к старту второго сезона прирост аудитории составил сразу 126% по сравнению с месяцем ранее.

Сериал «Разделение» дебютировал в феврале 2022 года, получив очень положительные отзывы зрителей и критиков. Шоу рассказывает о сотруднике компании Lumon Industries Марке, он соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих. Второй сезон стартовал в январе и завершится в конце марта.

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