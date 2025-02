Второй сезон сериала The Last of Us выйдет 14 апреля

HBO объявила, что премьера второго сезона The Last of Us состоится 14 апреля. В честь анонса точной даты выхода продолжения показали сразу три постера с главными героями — Джоэлом, Элли и Эбби.

Постер The Last of Us с Джоэлом

Постер The Last of Us с Элли

Постер The Last of Us с Эбби

Второй сезон состоит из семи эпизодов, однако сюжет самой игры The Last of Us: Part 2 разобьют на несколько сезонов, поскольку он масштабный и потребуется много времени для рассказа всей истории — возможно, даже ещё два сезона.

Эпизоды будут выходить раз в неделю с 14 апреля, а премьера по московскому времени состоится около пяти утра.