Chimera и PARIVISION прошли дальше — итоги четвёртого дня DreamLeague Season 25 по «Доте»

Завершились все основные матчи первой групповой стадии топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2.

Командам из группы A удалось определить участников второго этапа без дополнительных игр. К Tundra Esports и BetBoom Team в следующей стадии присоединились Team Falcons и HEROIC, а покинули соревнование Shopify Rebellion, Moodeng Warriors, Xtreme Gaming и 9Pandas.

Итоги группы A на DL S25 по «Доте» Фото: Liquipedia

В группе B не смогли обойтись без переигровок. Вместе с Team Spirit уверенно дальше прошли лишь Chimera Esports и PARIVISION. Последняя команда определится по итогам дополнительных серий, в которых примут участие Gaimin Gladiators, Team Liquid и Yakult Brothers. Переигровки состоятся 20 февраля.

Группа B по итогам четвёртого дня DL S25 Фото: Liquipedia

Топ-турнир DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 коллективов разыгрывают $ 1 млн призовых и 20 440 EPT-очков.