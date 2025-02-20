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Расписание матчей DL S25 по Dota 2 на 20 февраля (Дримлига по «Доте»)

Расписание переигровок DreamLeague Season 25 по «Доте» — GG, Team Liquid и Yakult Brothers
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Сегодня, 20 февраля, завершится первая стадия топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В переигровках столкнутся китайская Yakult Brothers, а также европейские Team Liquid и Gaimin Gladiators. Три коллектива, завершившие выступление в первой стадии с равным счётом 7-7, сразятся за один слот в следующем этапе. Лучшая команда пройдёт дальше, а остальные покинут соревнование.

Расписание игр DL S25 по «Доте» на 20 февраля, четверг:

  • 16:30. Yakult Brothers (Китай) — Team Liquid (Швеция);
  • 17:30. Победитель первой серии — Gaimin Gladiators (Европа).

Команды будут сражаться в best-of-1 противостояниях до тех пор, пока не выявят сильнейшего.

Топ-турнир DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 коллективов разыгрывают $ 1 млн призовых и 20 440 EPT-очков.

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