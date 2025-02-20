Начались съёмки фильма «Джек Райан» с Джоном Красински — это продолжение сериала от Amazon

Стартовал съёмочный процесс фильма «Джек Райан» с Джоном Красински в главной роли. Лента выступит прямым продолжением сериала от Amazon. Вместе с этим появился первый кадр картины, который можно увидеть ниже.

Фото: Amazon

Ко всему прочему, вместе с Красински в картине к своим ролям вернутся Уэнделл Пирс и Майкл Келли. Режиссёром полнометражного фильма выступит Эндрю Бернштейн, который был исполнительным продюсером и постановщиком второго сезона сериала.

Сериал рассказывает об агенте ЦРУ Джеке Райане, который натыкается на подозрительную серию банковских переводов и начинает собственное расследование. Герой включается в смертельную игру в кошки-мышки по всей Европе и на Ближнем Востоке с лидером террористов.

Даты премьеры у ленты пока нет.