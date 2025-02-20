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Фильм по Street Fighter может снять один из режиссёров сериала «Скрежет металла»

Фильм по Street Fighter может снять один из режиссёров сериала «Скрежет металла»
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По данным издания Deadline, Китао Сакурай, работавший над сериалом «Скрежет металла» с Энтони Маки, может выступить режиссёром ленты по файтингу Street Fighter.

Любопытно, что ещё в сентябре 2024-го инсайдер Даниэль Рихтман сообщал о том, что именно Сакурай, скорее всего, станет постановщиком ленты. Если информацию подтверждают уже крупные СМИ, то, вероятно, так и случится.

О чём расскажет фильм по Street Fighter, не сообщается. Пока нет информации даже об актёрском составе, однако известно, что над картиной работает кинокомпания Legendary Pictures совместно с Capcom.

Street Fighter — культовая серия файтингов и одна из прародительниц всего жанра. Первая игра серии вышла на аркадных автоматах в 1987 году и стала настоящим феноменом.

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