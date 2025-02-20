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Warner Bros. одобрила фильм «Константин 2» — это продолжение фильма с Киану Ривзом

Warner Bros. одобрила фильм «Константин 2» — это продолжение фильма с Киану Ривзом
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Во время недавнего посещения подкаста Happy Sad Confused Фрэнсис Лоуренс, снявший фильм «Константин: Повелитель тьмы», рассказал, что Warner Bros. дала добро на работу над сиквелом картины.

По словам Лоуренса, команда очень рада получить «зелёный свет» от руководства. Сам Киану Ривз тоже в восторге от этой новости и рад работать над сиквелом ленты.

Мы наконец-то добрались до того места, где у нас есть разрешение продвигаться дальше. Акива пишет сценарий. Мы с Киану и Акивой сотрудничаем, и я думаю, что у нас уже есть несколько действительно замечательных идей, от которых мы в восторге.

Лента «Константин: Повелитель тьмы» вышла в 2005 году и обрела большую фанатскую базу, в том числе благодаря актёрской игре Киану Ривза.

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