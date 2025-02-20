Аудитория выживача Palworld превысила 32 млн игроков

Разработчики выживалки Palworld из студии Pocketpair объявили, что аудитория игры превысила 32 млн человек. Такого результата тайтлу удалось достичь за год с момента выхода: в сумму входят игроки как на ПК, так и на консолях.

Разработчики поблагодарили геймеров за поддержку и приготовили соответствующий арт, в котором отчётливо видно красивое и внушительное число.

Фото: Pocketpair

Palworld до сих пор находится в раннем доступе. Разработчики обещают не переставать обновлять тайтл, чтобы в будущем провести полноценный релиз и глобально выпустить игру.

Игра доступна на PS5, Xbox Series и ПК. Ещё тайтл есть в Game Pass.