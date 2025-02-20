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Уилл Смит подтвердил, что фильм «Я — легенда 2» всё ещё в работе

Уилл Смит подтвердил, что фильм «Я — легенда 2» всё ещё в работе
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На днях актёр Уилл Смит, известный по франшизам «Плохие парни» и «Охотники за привидениями», стал гостем популярного стримера xQc. Во время посещения стрима актёр раскрыл статус работы над второй частью фильма «Я — легенда».

По словам Смита, работу над картиной не забросили. Уилл отметил, что он вместе с Майклом Б. Джорданом около недели придумывал и прорабатывал персонажей ленты.

Мы с Майклом Б. Джорданом около недели работали над персонажами. Это то, что действительно существует.

Вторая часть расскажет историю после событий оригинальной картины. За основу сценарист сиквела Акива Голдсман взял финал, который был доступен лишь на DVD. В нём Невилл, герой Уилла Смита, выживает.

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