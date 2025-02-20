Уилл Смит намекнул, что фильм «Хэнкок» получит продолжение — в нём может сняться Зендея

Актёр Уилл Смит дал намёк на то, что супергеройский фильм «Хэнкок» получит сиквел. Ещё Смит хочет, чтобы в ленте снялась Зендея, известная по «Эйфории» и «Человеку-пауку» с Томом Холландом. С ней уже якобы провели переговоры.

Другими деталями картины Уилл не поделился. Тут есть два варианта: либо актёр знает, что над картиной уже ведётся работа, либо её только планируют начать.

Я вам кое-что скажу: c Зендеей уже поговорили по поводу роли в «Хэнкоке 2».

«Хэнкок» рассказывает про жителя Лос-Анджелеса Джона Хэнкока, у которого есть необыкновенная сила, способность летать и неуязвимость к ранениям. Своими способностями он пользуется, спасая жизни людей и ловя преступников. Однако делает это он весьма грубо, нередко разрушая дома, дороги и нанося прочий многомиллионный ущерб городу. При этом он крепко выпивает и хамит недовольным его выходками людям.

О чём будет сиквел, пока можно только гадать.