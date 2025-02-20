Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер фильма «Актёр» по книге «Память» Дональда Уэстлейка

Вышел трейлер фильма «Актёр» по книге «Память» Дональда Уэстлейка
Комментарии

Вышел трейлер фильма «Актёр», режиссёром которого выступил соавтор «Аномализы» Дьюк Джонсон. В ролике показали главных персонажей и другое.

Видео доступно на YouTube-канале Neon. Права на видео принадлежат Neon.

Фильм «Актёр» — адаптация книги «Память», которую написал Дональд Уэстлейк. Лента расскажет про мужчину Пола Коула, который застрял в таинственном маленьком городке и не помнит, кто он такой и как сюда попал. Не имея ни самоидентификации, ни цели, он начинает ухаживать за местным дизайнером костюмов Эдной. По мере того, как постепенно всплывают кусочки его прошлого, он пытается найти дорогу домой.

Главные роли сыграли Андре Холланд и Джемма Чан. «Актёр» выйдет в зарубежный прокат 14 марта.

Материалы по теме
Таиланд, убийство и новые герои: стартовал новый сезон сериала «Белый лотос»
Таиланд, убийство и новые герои: стартовал новый сезон сериала «Белый лотос»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android