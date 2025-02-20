Team Falcons доиграет турнир DreamLeague S25 по «Доте» с заменой — Сумаил вместо Малрина

Состав Team Falcons продолжит выступление в рамках онлайн-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2 с заменой. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба.

В анонсе сообщается, что российский игрок команды Станислав Malr1ne Поторак вынужден пропустить оставшуюся часть онлайн-соревнования из-за необходимости получить американскую визу для выступления на топ-турнире ESL One Raleigh 2025, который начнётся в апреле.

Вместо россиянина до конца DL S25 «соколы» будут выступать с «мидером» Nigma Galaxy Саидом SumaiL Сумаилом Хассаном, который ранее уже играл на замене у Team Falcons в рамках чемпионата ESL One Birmingham 2024.

Топ-турнир DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 коллективов разыгрывают $ 1 млн призовых и 20 440 EPT-очков.