Дэниел Крейг отказался сниматься в фильме «Сержант Рок» по комиксам DC

По данным издания The Hollywood Reporter, актёр Дэниел Крейг не сыграет главную роль в фильме «Сержант Рок», основанном на комиксах DC. Крейг якобы сам отказался сниматься в картине.

Почему конкретно актёр отказался, не уточняется. Некоторые говорили, что график съёмок актёра не совпадал с графиком его жены, актрисы Рэйчел Вайс. Другие источники утверждали, что актёр не хотел работать с Лукой Гуаданьино после провального фильма «Квир».

Warner Bros. надеется начать съёмки фильма этим летом. Компания якобы уже ведёт переговоры с другими актёрами. Среди прочих обсуждается кандидатура Джереми Аллена Уайта.

«Сержант Рок» расскажет про солдата Второй мировой войны, который противостоит нацистам и различным монстрам.