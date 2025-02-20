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Дэниел Крейг отказался сниматься в фильме «Сержант Рок» по комиксам DC

Дэниел Крейг отказался сниматься в фильме «Сержант Рок» по комиксам DC
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По данным издания The Hollywood Reporter, актёр Дэниел Крейг не сыграет главную роль в фильме «Сержант Рок», основанном на комиксах DC. Крейг якобы сам отказался сниматься в картине.

Почему конкретно актёр отказался, не уточняется. Некоторые говорили, что график съёмок актёра не совпадал с графиком его жены, актрисы Рэйчел Вайс. Другие источники утверждали, что актёр не хотел работать с Лукой Гуаданьино после провального фильма «Квир».

Warner Bros. надеется начать съёмки фильма этим летом. Компания якобы уже ведёт переговоры с другими актёрами. Среди прочих обсуждается кандидатура Джереми Аллена Уайта.

«Сержант Рок» расскажет про солдата Второй мировой войны, который противостоит нацистам и различным монстрам.

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