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Турнир VALORANT Masters Bangkok 2025: формат, все участники, даты проведения, призовой фонд

В Бангкоке стартует чемпионат VMB 2025 по VALORANT с призовым фондом $ 500 тыс.
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Сегодня, 20 февраля, начнётся престижный чемпионат VALORANT Masters Bangkok 2025 по игре VALORANT с призовым фондом $ 500 тыс.

Ивент состоит из двух стадий. Первая половина соревнования — «швейцарка» на восемь команд, в рамках которой участникам нужно заработать по две победы, чтобы пройти в следующую стадию. Все матчи пройдут в best-of-3 формате.

Затем стартует плей-офф на четыре коллектива с double-elimination сеткой и bo3-сериями. Финал нижней сетки и гранд-финал пройдут в best-of-5 формате.

Полный список участников VMB 2025 по VALORANT:

  • G2 Esports (США);
  • Sentinels (США);
  • EDward Gaming (Китай);
  • Trace Esports (Китай);
  • Team Vitality (Европа);
  • Team Liquid (Польша);
  • DRX (Южная Корея);
  • T1 (Южная Корея).

Топ-турнир VMB 2025 по VALORANT пройдёт в LAN-формате в период с 20 февраля по 2 марта в Бангкоке, Таиланд. В рамках ивента восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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