В Бангкоке стартует чемпионат VMB 2025 по VALORANT с призовым фондом $ 500 тыс.

Сегодня, 20 февраля, начнётся престижный чемпионат VALORANT Masters Bangkok 2025 по игре VALORANT с призовым фондом $ 500 тыс.

Ивент состоит из двух стадий. Первая половина соревнования — «швейцарка» на восемь команд, в рамках которой участникам нужно заработать по две победы, чтобы пройти в следующую стадию. Все матчи пройдут в best-of-3 формате.

Затем стартует плей-офф на четыре коллектива с double-elimination сеткой и bo3-сериями. Финал нижней сетки и гранд-финал пройдут в best-of-5 формате.

Полный список участников VMB 2025 по VALORANT:

G2 Esports (США);

Sentinels (США);

EDward Gaming (Китай);

Trace Esports (Китай);

Team Vitality (Европа);

Team Liquid (Польша);

DRX (Южная Корея);

T1 (Южная Корея).

Топ-турнир VMB 2025 по VALORANT пройдёт в LAN-формате в период с 20 февраля по 2 марта в Бангкоке, Таиланд. В рамках ивента восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.