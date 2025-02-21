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Расписание матчей PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 на 21 февраля

Расписание первого дня плей-офф PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 21 февраля, начнётся финальная стадия топ-турнира PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн.

В рамках первого дня плей-офф состоятся четыре четвертьфинала. Победители best-of-3 серий пройдут в следующий раунд, а проигравшие покинут соревнование.

Расписание игр PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 на 21 февраля, пятница:

  • 11:00. paiN Gaming (Бразилия) — MOUZ (Европа);
  • 14:00. Astralis (Дания) — The MongolZ (Монголия);
  • 17:00. Eternal Fire (Турция) — Team Falcons (Европа);
  • 20:00. FaZe Clan (Европа) — SAW (Португалия).

Чемпионат PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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