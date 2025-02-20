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Стала известна цена iPhone 16E в России

Стала известна цена iPhone 16E в России
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Вчера Apple представила iPhone 16E — новое поколение iPhone SE с Face ID. Устройство поступит в продажу уже 28 февраля по рекомендуемой цене от $ 599. Стало известно, сколько смартфон будет стоить в России.

В «М.Видео-Эльдорадо» смартфон будет доступен по цене от 77,9 тыс. рублей. О цене в других ритейлерах, к примеру, в DNS, пока ничего неизвестно.

Смартфон работает на базе процессора A18 Bionic с 8 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ встроенной памяти, а также разъёмом USB-C и кнопкой Action Button. Вдобавок к прочему 16E также поддерживает функции искусственного интеллекта Apple Intelligence, доступные пока лишь в некоторых странах.

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