Стала известна цена iPhone 16E в России

Вчера Apple представила iPhone 16E — новое поколение iPhone SE с Face ID. Устройство поступит в продажу уже 28 февраля по рекомендуемой цене от $ 599. Стало известно, сколько смартфон будет стоить в России.

В «М.Видео-Эльдорадо» смартфон будет доступен по цене от 77,9 тыс. рублей. О цене в других ритейлерах, к примеру, в DNS, пока ничего неизвестно.

Смартфон работает на базе процессора A18 Bionic с 8 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ встроенной памяти, а также разъёмом USB-C и кнопкой Action Button. Вдобавок к прочему 16E также поддерживает функции искусственного интеллекта Apple Intelligence, доступные пока лишь в некоторых странах.