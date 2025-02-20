Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 5
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал «Победа или поражение» — первый мультсериал в истории Pixar

Стартовал «Победа или поражение» — первый мультсериал в истории Pixar
Комментарии

На Disney+ стартовал мультсериал «Победа или поражение». Для просмотра доступно два эпизода. Примечательно, что этот проект стал первым мультсериалом Pixar в истории.

Сериал рассказывает о детской команде по софтболу, которая готовится к чемпионату. Авторы хотят раскрыть характеры молодых спортсменов и их родителей.

«Победу или поражение» срежиссировали Кэрри Хобсон и Майкл Йейтс. Тренера команды озвучил известный актёр Уилл Форте. Всего будет 8 эпизодов, а премьера финального состоится в апреле. Критики приняли проект положительно, однако отмечали в нём некоторые слабые моменты вроде не самых выразительных персонажей и странной структуры.

Материалы по теме
Таиланд, убийство и новые герои: стартовал новый сезон сериала «Белый лотос»
Таиланд, убийство и новые герои: стартовал новый сезон сериала «Белый лотос»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android