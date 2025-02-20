Стартовал «Победа или поражение» — первый мультсериал в истории Pixar

На Disney+ стартовал мультсериал «Победа или поражение». Для просмотра доступно два эпизода. Примечательно, что этот проект стал первым мультсериалом Pixar в истории.

Сериал рассказывает о детской команде по софтболу, которая готовится к чемпионату. Авторы хотят раскрыть характеры молодых спортсменов и их родителей.

«Победу или поражение» срежиссировали Кэрри Хобсон и Майкл Йейтс. Тренера команды озвучил известный актёр Уилл Форте. Всего будет 8 эпизодов, а премьера финального состоится в апреле. Критики приняли проект положительно, однако отмечали в нём некоторые слабые моменты вроде не самых выразительных персонажей и странной структуры.