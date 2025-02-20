В кинотеатрах России вышла хоккейная драма «Капитан Крюк»

20 февраля в России состоялась премьера фильма «Капитан Крюк». Спортивную драму уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Большой отрывок из фильма «Капитан Крюк»

«Капитан Крюк» рассказывает историю бывшего успешного хоккеиста Никиты Крюкова. Однажды ему приходит ложное сообщение о смерти мамы, с которой он долгое время практически не общался — он не смог простить того, что она почти сразу сошлась с другим человеком после смерти отца.

Сообщение посылает его младшая сестра — дочь мамы от второго брака. Она надеется, что Крюков приедет и приведёт её хоккейную команду к победе. Однажды мама уговаривает Никиту посетить тренировку своей дочери, и хоккеист решает заняться детской командой, приведя её к победе.

Главные роли в фильме сыграли Роман Курцын («Балканский рубеж»), Ольга Тумайкина («Лёд 2») и Ева Смирнова («Папины дочки. Новогодние»). Режиссёром выступил Максим Максимов («Не одна дома»), а сценарий написал Михаил Зубко («Кентавр»).