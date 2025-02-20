В «Человеке-пауке 4» у супергероя будут новые друзья и другая девушка — инсайдер

Уже летом 2025 года стартуют съёмки «Человека-паука 4» — продолжения истории подростка Питера Паркера в киновселенной Marvel. К главной роли вернётся Том Холланд, который вновь облачится в одного из самых знаменитых супергероев из команды Мстителей.

Как сообщает авторитетный инсайдер Даниэль Рихтман, четвёртая часть серии может стать большим перезапуском истории Человека-паука. По его данным, Marvel может ввести абсолютно новых персонажей в жизнь Питера — это значит, что Мэри Джейн в исполнении Зендеи и Нед Лидс в исполнении Джейкоба Баталона могут больше не вернуться во франшизу.

Кроме того, у Паучка якобы появится новый любовный интерес — по комиксам это может быть Гвен Стейси. Никаких деталей об этом у инсайдера нет, сейчас в Marvel обсуждают этот вопрос с заделом на будущие фильмы.

«Человек-паук 4» выйдет в прокат 24 июля 2026 года — спустя пять лет после выхода «Нет пути домой» и через месяца после премьеры блокбастера «Мстители: Судный день». Режиссёром выступит Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»).