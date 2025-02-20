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Бразильская MIBR обновила состав по Counter-Strike 2

Бразильская MIBR обновила состав по Counter-Strike 2
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Бразильская команда MIBR сообщила об изменениях в ростере по Counter-Strike 2. Информация появилась в социальных сетях киберспортивной организации.

Капитан одной из лучших команд Бразилии по CS2 Андре drop Абреу был переведён в запас. Обязанности лидера перешли в руки к Рафаэлю exit Ласерде. Освободившееся место в составе занял Брено brnz4n Полетто, находившийся в инактиве клуба с сентября 2024 года.

Также произошли изменения в тренерском штабе MIBR. Наставник Бруно BIT Лима стал свободным агентом. Кто его заменит, пока официально неизвестно. Однако, по слухам, новым тренером команды может стать Джонатан jnt Сильва, на данный момент выступающий в роли наставника женского состава FURIA Female.

Состав MIBR по CS2:

  • Рафаэлю exit Ласерде;
  • Брено brnz4n Полетто;
  • Фелипе insani Юджи;
  • Рафаэль saffee Коста;
  • Лукас Lucaozy Невес;
  • Джонатан jnt Сильва (возможный тренер).

Все последние чемпионаты бразильский коллектив провалил, что и стало причиной для перестановок. Ближайшим турниром для обновлённого ростера MIBR станет ESL Pro League Season 21, который начнётся 1 марта.

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