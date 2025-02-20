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Стартовал третий сезон сериала «Джек Ричер»

Стартовал третий сезон сериала «Джек Ричер»
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Сегодня на Amazon Prime Video стартовал третий сезон сериала «Джек Ричер». Для просмотра доступны три первые серии.

Продолжение шоу расскажет о новых приключениях бывшего спецагента Джека Ричера, который сталкивается с ещё более грозным противником по имени Полли. Впервые за долгое время экс-сотрудник спецслужб должен нарушить планы человека, заметно превосходящего его по физическим показателям.

Напомним, сам сериал рассказывает о жизни бывшего спецагента, который решает вопросы с помощью своей смекалки, высокого интеллекта и невероятной физической силы. Первый сезон вышел в 2022 году, а второй — в 2023-м.

Финал состоится 27 марта вместе с премьерой восьмой серии.

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