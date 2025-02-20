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В сетевой шутер Marvel Rivals сыграли 40 млн человек

В сетевой шутер Marvel Rivals сыграли 40 млн человек
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Китайская компания NetEase рассказала об успехах игры Marvel Rivals. Сетевой геройский шутер привлёк более 40 млн человек всего за два с половиной месяца после релиза.

В компании также отметили высокий уровень вовлечённости в проект — ежедневный онлайн в Steam стабильно превышает 300 тыс. человек. На пике в шутере находилось более 644 тыс. человек одновременно.

Рекордные показатели Marvel Rivals обнародовали спустя несколько дней после увольнения американского подразделения разработчиков игры в Сиэтле. По данным СМИ, в нём работали шесть человек и с недавних пор NetEase будет заниматься проектом исключительно в китайском офисе.

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