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На Netflix вышел мини-сериал «Нулевой день» с Робертом Де Ниро

На Netflix вышел мини-сериал «Нулевой день» с Робертом Де Ниро
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20 февраля в онлайн-кинотеатре Netflix состоялась премьера мини-сериала «Нулевой день». Политический триллер с Робертом Де Ниро можно посмотреть с русским дубляжом или субтитрами — все шесть серий уже доступны.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет расскажет, как бывшему президенту США Джорджу Маллену поручено найти виновных в масштабной кибератаке, ставшей причиной хаоса и многочисленных жертв по всей стране. В поисках правды герой вынужден раскрыть свои собственные тёмные тайны и рискнуть всем, что ему дорого.

Вместе с Робертом Де Ниро в сериале также снялись Джесси Племонс («Падение империи»), Лиззи Каплан («127 часов»), Конни Бриттон («В лучах славы») и другие актёры. Режиссёром выступила Лесли Линка Глаттер («Сейчас и тогда»).

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