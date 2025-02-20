В Нидерландах подали в суд на Sony из-за высоких цен на игры в PS Store

Нидерландский фонд Massaschade & Consument по защите прав потребителей подал иск против компании Sony. В заявлении корпорацию обвиняют в завышении цен на игры в онлайн-магазине PS Store и требуют возместить убытки примерно «3 млн пользователей PlayStation».

По данным Massaschade & Consument, нидерландские геймеры покупали видеоигры для PlayStation примерно на 47% дороже, чем они стоят в рознице. Для получения этой информации в фонде провели независимое исследование о ценах на 100 самых популярных игр для PS5 и PS4. В Massaschade & Consument заявили, что это было бы невозможно, если бы Sony не закрыла продажи цифровых кодов у ритейлеров в 2019 году.

В фонде считают, что компания использует доминирующее положение в регионе, чтобы получать как можно денег с нидерландского населения. Обвинитель призвал неравнодушных игроков присоединиться к иску, тем самым увеличив шансы геймеров на положительный исход дела.

В Sony пока не комментировали заявление, однако это уже не первый случай в антимонопольных обвинениях. Ранее на компанию уже подавали в суд в Великобритании по аналогичной теме — дело всё ещё идёт.