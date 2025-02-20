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Вышел трейлер сериала «Тайга» про серийного убийцу — премьера 5 марта

Вышел трейлер сериала «Тайга» про серийного убийцу — премьера 5 марта
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Онлайн-кинотеатр Premier представил дебютный тизер сериала «Тайга». Триллер стартует уже 5 марта — его можно будет посмотреть в том числе на Kion.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр PREMIER. Права на видео принадлежат Premier.

Действие «Тайги» развернётся в маленьком городке, где происходит череда загадочных убийств. У маньяка есть особый почерк: жертвами становятся только девочки из неблагополучных семей. Расследование поручают следователю Демидову, который сам является отцом двух дочерей и поэтому даёт себе слово поймать преступника.

Главные роли в «Тайге» сыграли Григорий Чабан («Бывшие»), Наталья Земцова («Эпидемия»), Дарья Екамасова («Анора»), Владимир Селезнёв («Метод») и другие актёры. Режиссёром выступил Александр Касаткин («Дочь»).

Постер сериала «Тайга»

Фото: Premier

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